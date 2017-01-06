«Мы приехали в Беларусь не только ради самой игры в хоккей, мы приехали пообщаться с детками»

Новости Беларуси. Участники международного турнира любителей хоккея не остаются и в стороне от добрых дел. Эта традиция родилась пять лет назад. В канун Рождества спортсмены направляются с подарками к детям.

В этот раз гостей встречали в Молодечненской школе-интернате, где учатся ребята с нарушениями зрения. Им вручили ноутбуки, планшеты и аэрохоккей.

В благодарность для взрослых зрителей устроили целое музыкальные представление. Также спортсменов угостили блюдами национальной кухни, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Хамель аль-Кубейси, заместитель главы Федерации ледовых видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов:

Мы приехали в Беларусь не только ради самой игры в хоккей, мы приехали сюда еще и повидаться с друзьями, коллегами, пообщаться с вашими детками. Понимаете, этот благотворительный визит – один из важнейших пунктов в программе Рождественского визита.

Ксения Голуб, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Хоккеисты сами интересуются акцией. Заранее готовятся. Некоторые даже поддерживают общение с предыдущими детскими домами-интернатами, в которых они бывали, переписываются, обмениваются емейлами. Получают огромное удовольствие от общения с нашими детьми.