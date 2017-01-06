Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартовал в Оберхофе: Дарья Домрачева выступит 6 января

Новости Германии. В немецком Оберхофе 5 января начался четвертый в сезоне этап Кубка мира по биатлону. Победителем спринтерской гонки у мужчин стал австриец Юлиан Эберхард. На 10,8 секунды от него отстал чех Михал Шлезингер, замкнул тройку итальянец Доминик Виндиш. Все призеры допустили по одному промаху. Лучший результат среди белорусов показал Роман Елетнов. Он занял 50 место. В пассиве нашего стреляющего лыжника три промаха.

6 января пройдет спринтерская гонка у женщин, в которой примет участие Дарья Домрачева, сообщили в программе «СТВ-Спор».