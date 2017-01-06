Победа Беларуси над Балканами, четыре шайбы Президента и другие итоги второго дня Рождественского турнира

Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси набирает обороты. 5 января на площадку «Чижовка-Арены» вновь вышла дружина главы белорусского государства. Она скрестила клюшки с дебютантами турнира – командой Балкан.

Старт турнира отличился не только обилием голов, вместе команды только в первый день забросили более полусотни шайб. Хватало сюрпризов, определились и фавориты.

5 января игровой день начали финны с россиянами. Наши восточные соседи попытались реабилитироваться перед болельщицам после крупного поражения от словаков. Удалось им это лишь частично – матч закончился вничью 4:4.

Олег Брындин, нападающий команды России:

Спасибо большое за гостеприимство. Организовано все на высшем уровне. От начала встречи, от проживания, от питания, доставки спортсменов сюда. Мы испытываем огромное удовольствие.

Со счетом 6:1 словаки обыграли немцев и возглавили турнирную таблицу группы B – два матча, две победы. Впрочем, финалист определится 6 января в очной ставке Финляндия – Словакия. Скандинавы отстают на один балл, так что матч обещает быть упорным.

Наши конкуренты в борьбе за лидерство в группе после первого дня – швейцарцы – 5 января несколько неожиданно уступили команде из Объединенных Арабских Эмиратов – 1:6.

Но, разумеется, самым ожидаемым событием дня на турнире, конечно, же была встреча хозяев с представителями Балкан. К победам белорусов болельщики привыкли, потому не сомневались в очередном успехе.

С нетерпением ждали игру против фаворитов и дебютанты турнира.

Мартин Миланов, нападающий команды Балкан:

Очень классная команда ваша, вы хоккейное государство. Могу сказать, что у вас лучшая команда, надеюсь, вы выиграете весь чемпионат, не только у нас. Это не значит, что мы сдались. Будем играть. Но с такими игроками, которые у вас есть, будет тяжело. Попробуем.

Фавориты не подвели, праздничное настроение болельщикам не испортили. Уже в самом начале матча команда Беларуси продемонстрировала, кто на «Чижовка-Арене» хозяин. Одну из шайб в стартовой 20-минутке забросил и Александр Лукашенко.

Кстати, это была не единственная шайба главы государства. 5 января Александр Лукашенко отличился четырьмя голами и по итогам двух дней стал лучшим бомбардиром турнира с 8 очками: 5 шайб и три результативные передачи. Итог же матча – 14:7.

Сергей Шитковский, нападающий команды Президента Беларуси:

На этом турнире каждая игра – финал. Каждый матч будем играть на победу. Конечно, хочется красиво сыграть. Но ты понимаешь, что надо выиграть, играем же дома. Хочется и зрителям доставить удовольствие, праздник.

Пламен Веселинов, нападающий команды Балкан:

Я первый раз встречаюсь с командой Беларуси. Это настоящая для меня игра. Мое большое уважение, этот турнир – как мировое первенство. Все организовано. Это лучшее, где я был.

А после игры преданным поклонникам Рождественского турнира и белорусской команды кроме праздничного настроения достались и мягкие игрушки из рук любимых игроков. Это тоже традиция, и этих мгновений после финальной сирены болельщики ждут так же, как и заброшенных шайб.

Таким образом, белорусы уверенно возглавили турнирную таблицу в группе А. 6 января нашей дружине предстоит поединок с командой Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.