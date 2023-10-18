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Женская сборная Беларуси по шахматам взяла бронзу на чемпионате России

18 октября 2023 11:39
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Бронзу выиграли и белорусские шахматисты. Женская национальная сборная поднялась на третью ступень пьедестала командного чемпионата России по блицу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по шахматам взяла бронзу на чемпионате России-1

В составе дружины выступали Варвара Полякова, Александра Тарасенко, Ксения Норман и Ксения Зеленцова. Медаль принес финишный спурт. Девушки одержали четыре виктории в четырех последних противостояниях. Сегодня, 18 октября, начался чемпионат России по рапиду.

# Шахматы # Фотофакт

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