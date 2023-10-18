Женская сборная Беларуси по шахматам взяла бронзу на чемпионате России

Бронзу выиграли и белорусские шахматисты. Женская национальная сборная поднялась на третью ступень пьедестала командного чемпионата России по блицу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе дружины выступали Варвара Полякова, Александра Тарасенко, Ксения Норман и Ксения Зеленцова. Медаль принес финишный спурт. Девушки одержали четыре виктории в четырех последних противостояниях. Сегодня, 18 октября, начался чемпионат России по рапиду.