Белорусы взяли медали в третий день Кубка России по велоспорту

Третий день Кубка России по велоспорту на треке подарил нам несколько наград. Так, обладателем бронзы командной гонки на два километра стала мужская четверка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нее вошли Роман Романов, Владислав Ярош, Роман Тишков и Денис Мазур. Второй наш квартет финишировал девятым. В женском турнире Каролина Бирюк победила в составе интернациональной команды. В соревнованиях юниоров третью подряд гонку по очкам выиграл Владислав Ярош. Он же лидирует в общем зачете.