Прямой эфир

Белорусы взяли медали в третий день Кубка России по велоспорту

18 октября 2023 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Третий день Кубка России по велоспорту на треке подарил нам несколько наград. Так, обладателем бронзы командной гонки на два километра стала мужская четверка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы взяли медали в третий день Кубка России по велоспорту-1

В нее вошли Роман Романов, Владислав Ярош, Роман Тишков и Денис Мазур. Второй наш квартет финишировал девятым. В женском турнире Каролина Бирюк победила в составе интернациональной команды. В соревнованиях юниоров третью подряд гонку по очкам выиграл Владислав Ярош. Он же лидирует в общем зачете.

# Велоспорт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Результаты чемпионата Беларуси по хоккею за 17 октября
17 октября 2023 19:38

Результаты чемпионата Беларуси по хоккею за 17 октября

Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звёзд КХЛ. Кто?
17 октября 2023 19:18

Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звёзд КХЛ. Кто?

На Кубке Беларуси по фехтованию выступают 220 спортсменов. Итоги первого дня турнира
17 октября 2023 18:44

На Кубке Беларуси по фехтованию выступают 220 спортсменов. Итоги первого дня турнира