Минское «Динамо» завершило регулярку КХЛ победой над «Спартаком»

Эта игра не имела особого турнирного значения. Российская дружина заняла 4-е место, а белорусская команда расположилась на 8-й позиции в таблице КХЛ. Соперники обоих коллективов по стартовому раунду Кубка Гагарина также были известны: минское «Динамо» встретится с московским, а «Спартак» – с череповецкой «Северсталью». По большому счету заключительный матч в регулярном чемпионате КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» был репетицией накануне противостояний в плей-офф.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Такой большой плеяды белорусов никогда не играло. Для них это большой вызов, многие ребята справились. Здесь первый сезон, и очень ответственно приняли тут работу, которую мы предложили. Есть такой большой плюс, практически новая команда образовалась.

Счет этой игры – 2:4 в пользу минского «Динамо». Старт серии плей-офф между минским и московским «Динамо» запланирован на 2 марта. Домашние матчи белорусской команды состоятся 6 и 8 марта на «Минск-Арене».