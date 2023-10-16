Илья Ивашко остаётся первой ракеткой Беларуси

Успешное выступление Егора Герасимова не могло не сказаться на его текущем рейтинге. За семь дней белорус взлетел на 106 позиций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отныне в генеральной классификации он занимает 397-ю строчку. А первой ракеткой Беларуси остается Илья Ивашко. Он 190-й. Что касается женского рейтинга, то на вершине остается Арина Соболенко. Виктория Азаренко чуть опустилась и замыкает двадцатку сильнейших. Немного сдала и Александра Саснович. Теперь она 90-я в мире.