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ХК «Динамо-Шинник» нанёс поражение «Юниору» в матче МХЛ

29 ноября 2023 19:28
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» провели домашний поединок против «Юниора», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стартовый отрезок матча хозяевам удался. На пятой минуте Степан Звягин реализовал большинство, и белорусская команда повела – 1:0. А за минуту до перерыва Мирослав Михалев увеличил преимущество бобруйчан – 2:0.

ХК «Динамо-Шинник» нанёс поражение «Юниору» в матче МХЛ-1

В первой же атаке во второй 20-минутке Михалев оформил дубль. Затем Дмитрий Тукач не оставил никаких шансов вратарю гостей – 4:0. В третьем периоде наши хоккеисты подтвердили свое превосходство, забросив в ворота соперника еще 4 шайбы – отквитал «Юниор» только две. Как итог – счет 8:2 в пользу отечественной дружины. В четверг, 30 ноября, «Динамо-Шинник» и «Юниор» встретятся вновь – команды проведут ответный поединок.

# Хоккей # Фотофакт

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