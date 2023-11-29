ХК «Динамо-Шинник» нанёс поражение «Юниору» в матче МХЛ

Хоккеисты «Динамо-Шинника» провели домашний поединок против «Юниора», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стартовый отрезок матча хозяевам удался. На пятой минуте Степан Звягин реализовал большинство, и белорусская команда повела – 1:0. А за минуту до перерыва Мирослав Михалев увеличил преимущество бобруйчан – 2:0.

В первой же атаке во второй 20-минутке Михалев оформил дубль. Затем Дмитрий Тукач не оставил никаких шансов вратарю гостей – 4:0. В третьем периоде наши хоккеисты подтвердили свое превосходство, забросив в ворота соперника еще 4 шайбы – отквитал «Юниор» только две. Как итог – счет 8:2 в пользу отечественной дружины. В четверг, 30 ноября, «Динамо-Шинник» и «Юниор» встретятся вновь – команды проведут ответный поединок.