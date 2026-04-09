Прямой эфир

Минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

09 апреля 2026 20:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минское «Динамо» уступило казанскому «Ак Барсу» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 15-тысячной «Минск-Арене» традиционно аншлаг. За развитием хоккейных баталий с трибун наблюдал и Александр Лукашенко. Дружины с самого начала продемонстрировали быстрый атакующий хоккей, однако стартовая треть так и осталась безголевой. 

После возобновления игры давление на наши ворота усилилось, и гостям удалось выйти вперед благодаря точному броску Алексея Пустозерова. Он же упрочил преимущество своей команды под занавес заключительной 20-минутки. Правда, на это у наших парней нашелся ответ. Через считаные секунды Вадим Мороз сократил отставание до минимума. Несмотря на колоссальные усилия минчан, перевести дуэль в овертайм не получилось. Поражение «Динамо» – 1:2. 

Следующий поединок соперники проведут также в белорусской столице в субботу, 11 апреля.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Новый национальный рекорд установлен на чемпионате Беларуси по плаванию
09 апреля 2026 18:23

Новый национальный рекорд установлен на чемпионате Беларуси по плаванию

Илья Протас дебютировал в Национальной хоккейной лиге
09 апреля 2026 18:19

Илья Протас дебютировал в Национальной хоккейной лиге

Брестское «Динамо» одержало победу над «Ислочью» в рамках чемпионата Беларуси по футболу
09 апреля 2026 17:49

Брестское «Динамо» одержало победу над «Ислочью» в рамках чемпионата Беларуси по футболу