Минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

Минское «Динамо» уступило казанскому «Ак Барсу» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 15-тысячной «Минск-Арене» традиционно аншлаг. За развитием хоккейных баталий с трибун наблюдал и Александр Лукашенко. Дружины с самого начала продемонстрировали быстрый атакующий хоккей, однако стартовая треть так и осталась безголевой.

После возобновления игры давление на наши ворота усилилось, и гостям удалось выйти вперед благодаря точному броску Алексея Пустозерова. Он же упрочил преимущество своей команды под занавес заключительной 20-минутки. Правда, на это у наших парней нашелся ответ. Через считаные секунды Вадим Мороз сократил отставание до минимума. Несмотря на колоссальные усилия минчан, перевести дуэль в овертайм не получилось. Поражение «Динамо» – 1:2.