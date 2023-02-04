Минское «Динамо» проиграло «Торпедо» в КХЛ

Минское «Динамо» потерпело поражение в КХЛ. На выезде наши парни не смогли обыграть «Торпедо» – 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Цифры в матче хозяева открыли в конце первой 20-минутки. Однако уже на старте второй «зубры» размочили счет – отметился Козун. Через несколько минут Душак вывел минчан вперед. Но сохранить преимущество не получилось. До ухода на перерыв соперники сравняли. А в заключительном отрезке вырвали победу.

Следующий очень важный матч динамовцы проведут дома во вторник, 7 февраля. В Минск приедет московский «Спартак». Именно с этой дружиной «зубры» в данный момент ведут борьбу за плей-офф.