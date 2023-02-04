Баскетбол. «Минск» уступил «Енисею» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Минск» с разгромным счетом уступил «Енисею» в домашнем матче Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговые цифры – 69:42 в пользу гостей столицы. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Дакуан Брейси, в активе которого 13 баллов. Это поражение для белорусского клуба стало 23-м в 24 поединках сезона. В данный момент минчане замыкают турнирную таблицу.