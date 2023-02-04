Белорусские футбольные клубы провели товарищеские матчи

Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы продолжают подготовку к новому сезону. В рамках учебно-тренировочных сборов команды проводят товарищеские поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы продолжают подготовку к новому сезону. В рамках учебно-тренировочных сборов команды проводят товарищеские поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
4 февраля на искусственном поле клуба «Минск» встречались одни из лидеров нашего чемпионата – «Энергетик-БГУ» и борисовский БАТЭ. Поединок завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу «Энергетика». Единственный мяч на 51-й минуте матча забил Герман Барковский.
Игорь Рожков, тренер БАТЭ:
Понятно, что мы в сегодняшней игре уступили, но суть такова, что на данный момент мы не играем на результат. Нам главное сейчас – подготовиться к ближайшим официальным матчам. То, что уступили, это нас огорчает, но не победа – суть сегодняшней товарищеской игры. Забитые голы легко не даются, и тем больше ценятся люди, которые умеют забивать. Так что работаем, совершенствуем. Надеюсь, что все это еще впереди.
Еще несколько результатов. «Витебск» на своем поле разгромил «Нафтан» – 4:0. «Днепр» выиграл у «Белшины» со счетом 2:0. «Сморгонь» уступила «Минску» – 2:4. «Слуцк» и «Волна» сыграли вничью – 2:2.
Подписывайтесь на нас в Telegram!