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Белорусские футбольные клубы провели товарищеские матчи

04 февраля 2023 19:11
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Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы продолжают подготовку к новому сезону. В рамках учебно-тренировочных сборов команды проводят товарищеские поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футбольные клубы провели товарищеские матчи-1

4 февраля на искусственном поле клуба «Минск» встречались одни из лидеров нашего чемпионата – «Энергетик-БГУ» и борисовский БАТЭ. Поединок завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу «Энергетика». Единственный мяч на 51-й минуте матча забил Герман Барковский.

Белорусские футбольные клубы провели товарищеские матчи-4

Игорь Рожков, тренер БАТЭ:
Понятно, что мы в сегодняшней игре уступили, но суть такова, что на данный момент мы не играем на результат. Нам главное сейчас – подготовиться к ближайшим официальным матчам. То, что уступили, это нас огорчает, но не победа – суть сегодняшней товарищеской игры. Забитые голы легко не даются, и тем больше ценятся люди, которые умеют забивать. Так что работаем, совершенствуем. Надеюсь, что все это еще впереди.

Белорусские футбольные клубы провели товарищеские матчи-7

Еще несколько результатов. «Витебск» на своем поле разгромил «Нафтан» – 4:0. «Днепр» выиграл у «Белшины» со счетом 2:0. «Сморгонь» уступила «Минску» – 2:4. «Слуцк» и «Волна» сыграли вничью – 2:2.

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# Футбол Беларуси # Игорь Рожков # Герман Барковский # Фотофакт

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