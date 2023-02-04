Белорусские футбольные клубы провели товарищеские матчи

Игорь Рожков, тренер БАТЭ:

Понятно, что мы в сегодняшней игре уступили, но суть такова, что на данный момент мы не играем на результат. Нам главное сейчас – подготовиться к ближайшим официальным матчам. То, что уступили, это нас огорчает, но не победа – суть сегодняшней товарищеской игры. Забитые голы легко не даются, и тем больше ценятся люди, которые умеют забивать. Так что работаем, совершенствуем. Надеюсь, что все это еще впереди.