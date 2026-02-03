Ассист Алексея Протаса помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

Алексей Протас отметился голевой передачей за «Вашингтон», чем закрепил преимущество столичной команды над «Айлендерс» – 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш форвард провел на льду чуть более 18 минут, нанес два броска, совершил блок-шот и завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Это уже третий голевой пас земляка за две последние встречи. Тем временем «Питсбург» Ильи Соловьева уступил «Оттаве» – 2:3, а «Калгари» Шаранговича отыграл две шайбы, но проиграл «Торонто» – 2:4.

«Питтсбург» Ильи Соловьева проиграл «Оттаве» – 2:3. Айс-тайм нашего защитника составил 12,5 минут, он завершил встречу с отрицательной полезностью. В нынешнем розыгрыше НХЛ игрок обороны набрал четыре очка.

«Калгари» Егора Шаранговича не справился с «Торонто» – 2:4. Отечественный нападающий отбегал почти 19 минут и свою статистику не улучшил. В сезоне у него 20 баллов.