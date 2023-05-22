Минское «Динамо» обыграло «Энергетик» в 9 туре ЧБ по футболу

Первый тайм прошел в равной и яркой борьбе. Шансы забить были как у одних, так и у вторых. Однако стартовые нули на табло не изменились. Незадолго до перерыва случился момент, который в итоге оказался ключевым. «Энергетик» заработал удаление. После этого помышлять об атакующих действиях было практически невозможно. А вот «Динамо», напротив, большую часть времени проводило у штрафной соперника и смогло забить дважды. Данная виктория стала для бело-голубых третьей кряду. Из других результатов тура нужно отметить боевую ничью в Бресте. Тройка лучших коллективов на данный момент такова: «Динамо-Минск», «Торпедо», «Неман».