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Минское «Динамо» обыграло «Энергетик» в 9 туре ЧБ по футболу

22 мая 2023 12:03
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» обыграло «Энергетик» в заключительном матче 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Минское «Динамо» обыграло «Энергетик» в 9 туре ЧБ по футболу-1

Первый тайм прошел в равной и яркой борьбе. Шансы забить были как у одних, так и у вторых. Однако стартовые нули на табло не изменились. Незадолго до перерыва случился момент, который в итоге оказался ключевым. «Энергетик» заработал удаление. После этого помышлять об атакующих действиях было практически невозможно. А вот «Динамо», напротив, большую часть времени проводило у штрафной соперника и смогло забить дважды. Данная виктория стала для бело-голубых третьей кряду. Из других результатов тура нужно отметить боевую ничью в Бресте. Тройка лучших коллективов на данный момент такова: «Динамо-Минск», «Торпедо», «Неман».  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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