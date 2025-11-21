Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в домашнем поединке чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый гол случился во втором периоде. Отличился Егор Бориков. Следом партнера по команде поддержали Сэм Энас и Андрей Стась. В дальнейшем армейцы выровняли игру и сократили отставание до минимума. Но последнее слово осталось за «зубрами». Никита Пышкайло вновь сделал отрыв комфортным, а закрепил успех Даниил Сотишвилли. 5:2 – победа за белорусами. В турнирной таблице западной конференции «Динамо» располагается на 4-й позиции. Следующий оппонент – московский «Спартак».