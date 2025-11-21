Белорусские хоккеисты вновь отметились результативными действиями в НХЛ. Алексей Протас помог «Вашингтону» взять верх над «Монреалем» – 8:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард ассистировал при третьем взятии ворот. На площадке исполнитель находился почти 20 минут, дважды бросил, применил один хит и закончил встречу с показателем полезности +2. В сезоне у «столичника» 13 бомбардирских действий в 21-й игре. Героем противостояния стал Александр Овечкин. На его счету хет-трик.

Результативную передачу отдал также Артем Левшунов. Но это не уберегло «Чикаго» от поражения от «Сиэтла» – 2:3. Отечественный защитник получил айстайм в размере 15 минут 20 секунд, дважды угрожал неприятельским владениям и завершил дуэль с отрицательным показателем полезности. В регулярке у белоруса 11 баллов.