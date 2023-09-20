Минское «Динамо» не смогло обыграть «Локомотив» в первом домашнем матче КХЛ

Минское хоккейное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив» в первом домашнем матче КХЛ. На переполненной «Минск-Арене» «зубры» пытались сломить неприятную тенденцию из 4 поражений кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, старт дуэли к этому никак не располагал. Подопечные Дмитрия Квартальнова вынуждены были капитулировать уже через 30 секунд после стартового вбрасывания. Дальше – больше. За три минуты до перерыва гости удваивают перевес. А в середине второго отрезка положение «Динамо» становится катастрофическим – 0:3.