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Минское «Динамо» не смогло обыграть «Локомотив» в первом домашнем матче КХЛ

20 сентября 2023 19:47
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Минское хоккейное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив» в первом домашнем матче КХЛ. На переполненной «Минск-Арене» «зубры» пытались сломить неприятную тенденцию из 4 поражений кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» не смогло обыграть «Локомотив» в первом домашнем матче КХЛ-1

Правда, старт дуэли к этому никак не располагал. Подопечные Дмитрия Квартальнова вынуждены были капитулировать уже через 30 секунд после стартового вбрасывания. Дальше – больше. За три минуты до перерыва гости удваивают перевес. А в середине второго отрезка положение «Динамо» становится катастрофическим – 0:3.

Как это было, смотрите в видеоматериале.

Минское «Динамо» не смогло обыграть «Локомотив» в первом домашнем матче КХЛ-4

Финальные цифры противостояния вы видите на экране. Матч с «Локомотивом» стал первым из серии домашних.

Следующий раз «зубров» в деле увидим в пятницу, 22 сентября.

# Хоккей # Артем Шукалович # Фотофакт

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