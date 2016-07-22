Прямой эфир

Минская «Юность» обыграла «Югру» в товарищеском матче – 3:1

22 июля 2016 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минская «Юность» вступила в активную фазу подготовки к новому хоккейному сезону. Он начнётся для подопечных Михаила Захарова уже в августе, когда столичному клубу предстоит дебютировать в Лиге чемпионов.

Пока же игроки «Юности» проводят спарринги на льду родной «Чижовка-Арены». Их первым оппонентом стал клуб КХЛ – ЮГРА из «Ханты-Мансийска, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Несмотря на более высокий статус, гости уступили 1:3. Дубль записал себе в актив капитан минчан Алексей Ефименко, ещё один раз отличился Павел Черноок. Голевые передачи во всех трёх случаях отдавал Виктор Туркин.

Следующим визитёром «Чижовка-Арены» в субботу 23 июля станет казахстанская «Сарыарка». Начало матча – в 17:00, вход – свободный.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Хулен Лопетеги сменит Дель Боске на посту главного тренера сборной Испании по футболу
22 июля 2016 07:10

Хулен Лопетеги сменит Дель Боске на посту главного тренера сборной Испании по футболу

Рио-2016. 68 российских легкоатлетов не выступят на Олимпиаде из-за допингового скандала
21 июля 2016 18:17

Рио-2016. 68 российских легкоатлетов не выступят на Олимпиаде из-за допингового скандала

Рио-2016. «Мир сошёл с ума?» – реакция российских легкоатлетов на решение отстранить их от Олимпиады
21 июля 2016 15:09

Рио-2016. «Мир сошёл с ума?» – реакция российских легкоатлетов на решение отстранить их от Олимпиады