Минская «Юность» обыграла «Югру» в товарищеском матче – 3:1

Новости Беларуси. Минская «Юность» вступила в активную фазу подготовки к новому хоккейному сезону. Он начнётся для подопечных Михаила Захарова уже в августе, когда столичному клубу предстоит дебютировать в Лиге чемпионов.

Пока же игроки «Юности» проводят спарринги на льду родной «Чижовка-Арены». Их первым оппонентом стал клуб КХЛ – ЮГРА из «Ханты-Мансийска, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Несмотря на более высокий статус, гости уступили 1:3. Дубль записал себе в актив капитан минчан Алексей Ефименко, ещё один раз отличился Павел Черноок. Голевые передачи во всех трёх случаях отдавал Виктор Туркин.

Следующим визитёром «Чижовка-Арены» в субботу 23 июля станет казахстанская «Сарыарка». Начало матча – в 17:00, вход – свободный.