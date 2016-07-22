Хулен Лопетеги сменит Дель Боске на посту главного тренера сборной Испании по футболу

Новости Беларуси. Федерация футбола Испании определилась с новым наставником национальной сборной. Отныне у руля «красной фурии» встанет 50-летний специалист Хулен Лопетеги.

Последним местом работы этого тренера был португальский «Порту», с которым Лопетеги расстался в январе. До того новый главком национальной команды трудился исключительно с испанскими коллективами, причём в основном – с молодёжными.

В 2011 и 2012 годах он приводил своих подопечных к победам в юношеском чемпионате Европы, а в 2013 завоевал континентальный титул и со сборной U-21, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Детали соглашения Лопетеги с федерацией не разглашаются, но можно быть уверенным в том, что новый рулевой отработает с «красной фурией» отборочный цикл чемпионата мира и повезёт испанцев на мундиаль в Россию.