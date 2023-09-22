Минск принимает чемпионат мира по гиревому спорту

В Минске проходят чемпионаты мира по гиревому спорту и гиревому триатлону. География участников широкая – от Китая и Южной Кореи до Камеруна и Ливана. Всего около 200 спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале соревновательного дня в программе классическое упражнение – толчок двух гирь по 32 килограмма в течение 10 минут. После – гиревой триатлон. Атлеты поднимают спортивный снаряд весом от 4 до 60 килограммов. На это им отводится от минуты до часа в зависимости от выбранной участником дисциплины. Понятно, к чему стремятся те, кто не раз фигурировал на страницах Книги рекордов Гиннесса.

Иван Крупенич, участник соревнований:

К соревнованиям, к сожалению, готовился не слишком профессионально и систематически, потому что работа, семья. Получалось тренироваться от времени к времени. Рассчитывал на более серьезный результат, но, увы, не получилось. Так бывает, это спорт.

Евгений Храпко, участник соревнований:

Только что выполнил норматив мастер спорта международного класса, стал чемпионом мира. 20 лет шел, упорная борьба, упорные тренировки, травмы – все преодолеть и добиться того результата, который только что достиг. Для меня это вершина.