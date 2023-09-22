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Хоккей. Оршанский «Локомотив» в домашнем матче обыграл «Могилёв»

22 сентября 2023 10:53
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Оршанский «Локомотив» продолжает укреплять позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси по хоккею. Накануне дружина на своем льду принимала «Могилев». Хозяева уже на второй минуте вышли вперед, а через короткий отрезок времени преимущество укрепили, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Оршанский «Локомотив» в домашнем матче обыграл «Могилёв»-1

Тем не менее могилевчанам удалось сравнять. На экваторе встречи счет на табло был равным – 3:3. Однако решающий гол Даниила Собко вывел оршанскую дружину вперед, а гости так и не сумели отыграться. Как итог – победа «Локомотива» со счетом 4:3. Таким образом, подопечные Игоря Жилинского занимают второе промежуточное место в турнирной таблице экстралиги, на один балл отставая от лидера.

Хоккей. Оршанский «Локомотив» в домашнем матче обыграл «Могилёв»-4

Полные результаты игрового вечера – на экране. «Неман» был сильнее «Химика», а «Гомель» прервал 7-матчевую победную серию солигорского «Шахтера».

# Хоккей Беларуси # Игорь Жилинский # Фотофакт

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