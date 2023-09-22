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«Динамо-Шинник» продолжает набирать очки в Молодёжной хоккейной лиге

22 сентября 2023 10:52
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» продолжают набирать очки в Молодежной хоккейной лиге. На этот раз наши парни в гостях были сильнее команды «СКА-Карелия», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Шинник» продолжает набирать очки в Молодёжной хоккейной лиге-1

В ворота соперников влетело пять безответных шайб. Дубль в свой актив записал Тукач. По разу отличились Ходорович, Шидловский и Лахнов. Таким образом «бобры» одержали седьмую победу в восьми матчах со старта чемпионата.

«Динамо-Шинник» возглавляет таблицу Серебряного дивизиона Западной конференции. Следующие два матча белорусский представитель в МХЛ проведет в Бобруйске с командами Золотого дивизиона: 25 сентября – против «Динамо» из Санкт-Петербурга, 28 – против питерского «СКА-1946».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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