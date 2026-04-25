«Минск» обыграл БАТЭ в одном из матчей 5-го тура ЧБ по футболу

«Минск» минимально обыграл БАТЭ в одном из матчей 5-го тура чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единственный гол был забит во втором тайме. На 56-й минуте мяч попал в руку Илье Ращене. Судья указал на точку. Стандарт уверенно реализовал другой Илья – Дубинец. После этого цифры на табло не менялись. В центральной встрече «Неман» и «Славия» подписали безголевой мир. Набранное очко вывело клуб из Гродно на единоличное первое место в таблице. Конкуренты – минское «Динамо» и «МЛ Витебск» свои встречи проведут сегодня, 25 апреля.