Прямой эфир

«Минск» обыграл БАТЭ в одном из матчей 5-го тура ЧБ по футболу

25 апреля 2026 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Минск» минимально обыграл БАТЭ в одном из матчей 5-го тура чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Единственный гол был забит во втором тайме. На 56-й минуте мяч попал в руку Илье Ращене. Судья указал на точку. Стандарт уверенно реализовал другой Илья – Дубинец. После этого цифры на табло не менялись. В центральной встрече «Неман» и «Славия» подписали безголевой мир. Набранное очко вывело клуб из Гродно на единоличное первое место в таблице. Конкуренты – минское «Динамо» и «МЛ Витебск» свои встречи проведут сегодня, 25 апреля.

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты жлобинского «Металлурга» выиграли Кубок Президента
24 апреля 2026 20:15

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» выиграли Кубок Президента

«МИНСК-М» завершил борьбу в Единой молодежной лиге
24 апреля 2026 20:05

«МИНСК-М» завершил борьбу в Единой молодежной лиге

«Славия» и «Неман» сыграли вничью в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу
24 апреля 2026 20:03

«Славия» и «Неман» сыграли вничью в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу