Хоккеисты жлобинского «Металлурга» выиграли Кубок Президента

Жлобинский «Металлург» выиграл Кубок Президента. Сегодня в шестом матче финальной серии «сталевары» нанесли очередное поражение «Славутичу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

События в матче развивались стремительно. Счет в дебюте стартовой трети открыли россияне. Отличился Никита Авраменко. Ближе к концу отрезка Артем Волченков воспользовался численным перевесом, наказав противника за нарушение правил. При единицах на табло дружины отправились отдыхать.

Во второй трети доминировали вновь россияне. За 5 минут они сумели дважды поразить цель. На экваторе матча Сергей Кузнецов вновь подарил надежду «сталеварам». 5:4 – «Металлург» стал обладателем золота в пятый раз в истории.