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Мини-футбол. «Минск» одержал победу над ВРЗ в полуфинале ЧБ

19 мая 2023 19:59
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Новости Беларуси. 19 мая был сыгран третий полуфинальный поединок плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу. В Гомеле команда ВРЗ принимала «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Мини-футбол. «Минск» одержал победу над ВРЗ в полуфинале ЧБ-1

На 6-й минуте хозяева открыли счет – отличился Алексей Пинчук. Не прошло и минуты, как капитан столичной дружины Денис Семенюк восстановил равновесие, а на 14-й минуте он же оформил дубль. Затем преимущество «Минска» увеличил Вячеслав Воронин, и на перерыв команды ушли со счетом 3:1 в пользу столичной дружины. Во втором тайме гомельчане, забив два гола, отыгрались, но коллектив Александра Черника в ответ еще четырежды поразил ворота соперника. Таким образом, «Минск» выиграл – 7:3. Столичная команда сократила отставание в серии – счет стал 2:1 в пользу ВРЗ. Четвертый поединок состоится в ближайший понедельник, 22 мая.  

# Мини-футбол # Александр Черник # Алексей Пинчук # Вячеслав Воронин # Денис Семенюк # Фотофакт

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