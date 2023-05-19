Мини-футбол. «Минск» одержал победу над ВРЗ в полуфинале ЧБ

На 6-й минуте хозяева открыли счет – отличился Алексей Пинчук. Не прошло и минуты, как капитан столичной дружины Денис Семенюк восстановил равновесие, а на 14-й минуте он же оформил дубль. Затем преимущество «Минска» увеличил Вячеслав Воронин, и на перерыв команды ушли со счетом 3:1 в пользу столичной дружины. Во втором тайме гомельчане, забив два гола, отыгрались, но коллектив Александра Черника в ответ еще четырежды поразил ворота соперника. Таким образом, «Минск» выиграл – 7:3. Столичная команда сократила отставание в серии – счет стал 2:1 в пользу ВРЗ. Четвертый поединок состоится в ближайший понедельник, 22 мая.