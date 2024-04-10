«Минчанка» одержала первую победу в полуфинальном этапе ЧБ по волейболу

Первую победу в полуфинальном этапе чемпионата Беларуси по волейболу одержала «Минчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во Дворце спорта «Уручье» фаворит не оставил шансов «Коммунальнику».

На предварительной стадии могилевчанки заняли третье место, столичный клуб выступал в российской Суперлиге и сейчас впервые играет в главном республиканском старте. Противостоять более рейтинговому сопернику «Коммунальнику» было непросто. Подопечные Ольги Пальчевской с первых минут контролировали ход встречи. В дебютной партии борьбы не получилось – 25:13. Во втором отрезке гостьи смогли навязать борьбу, уступив с разницей в 6 очков – 19:25. Третий сет проходил под диктовку «Минчанки» и завершился со счетом 25:16. Несмотря на уверенную победу, главный тренер столичной команды осталась недовольна игрой.

Ольга Пальчевская, главный тренер команды «Минчанка»:

Ни в коем случае нельзя расслабляться. Как только ты расслабился, тут же, сразу, у тебя может и игра перестать строиться. В принципе, понятно, что можно где-то по классу переиграть, в итоге там дожать, при стыке каком-то. Но все равно никогда нельзя расслабляться – это чревато последствиями. В принципе, могу сказать то, что Могилев довольно-таки организовано сегодня играл. Они очень с самоотдачей работали сегодня в защитных действиях. Доставили нам проблемы на приеме, соответственно, хорошо подавали подачу. Несмотря на то, что у них там дорога буквально перед игрой была. Они очень хорошо отработали.

Анастасия Лопато, игрок команды «Минчанка»:

К чемпионату Беларуси мы всегда готовимся так же, можно сказать, как и к Суперлиге. Нет никакой недооценки соперников, потому что мы всегда знаем, что команды хотят побеждать, хотя бороться, хотят доказывать, поэтому мы настраиваемся всегда одинаково. Конечно, хотели, думали о выигрыше, поэтому сделали все возможное, но можно лучше.