Михаэля Шумахера врачи начали выводить из комы

Уже второй месяц чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер находится в медикаментозной коме после несчастного случая во время катания на горных лыжах. Две недели назад врачи сообщили, что они намерены плавно выводить его из комы, поскольку его состояние стабилизировалось. У его родных и близких появилась надежда.

Но на этой неделе у фанатов Михаэля стало еще больше поводов для беспокойства: 11-го февраля на немецком сайте Bild появилась информация о том, что лежащий в коме гонщик заболел воспалением легких. Для хрупкого здоровья Шумахера эта болезнь могла быть губительна. Тем не менее, уже два дня спустя на том же сайте сообщили, что гонщик стабилен: пневмония хоть и была, но с ней было покончено еще до того, как о ней узнали в СМИ.

Семикратный чемпион мира сейчас лежит в больнице во французском городе Гренобль. С ним всегда его жена, которая постоянно разговаривает с ним, не получая ответа. Как семья, так и официальные представители гонщика крайне неохотно делятся со СМИ какой-либо информацией. Это плодит слухи: в прошлый четверг, например, прошел слух о кончине Шумахера. К счастью, это оказалось неправдой.

И все-таки 13-го февраля представители гонщика сделали официальное заявление и пролили свет на состояние Шумахера, сообщив, что он стабилен, и что врачи продолжают медленно, но верно выводить его из искусственной комы, предпочитая не торопиться. Они также выразили свою бесконечную признательность тому потоку симпатии и сочувствия, что направлен на них изо всех уголков мира.

Источник: bild.de