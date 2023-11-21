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МХЛ. Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли у «СКА-Карелии»

21 ноября 2023 19:33
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» в МХЛ провели поединок против «СКА-Карелии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

МХЛ. Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли у «СКА-Карелии»-1

На 12-й минуте нападающий гостей Дмитрий Афанасьев открыл счет, забросив свою первую шайбу в чемпионате. Но на перерыв команды ушли с перевесом белорусов – отличились Степан Звягин и Богдан Поповский. Во второй 20-минутке Афанасьев оформил дубль и восстановил равновесие в счете, но затем капитан Матвей Шидловский вновь вывел нашу команду вперед – 3:2. А в заключительной трети поединка хоккеисты «Динамо-Шинника» доказали свое превосходство, забросив в ворота гостей еще четыре шайбы. Как итог – команда Андрея Михалева победила со счетом 7:3.

# Хоккей # Фотофакт

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