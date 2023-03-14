«Здесь ребята-любители, самоучки». Минск принимает финал хоккейного турнира «Золотая шайба»

Новости Беларуси. Лучшие из лучших, а именно 7 команд-участниц разыграют главный трофей республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз клюшки скрестили ребята младшей возрастной группы, 2010-2011-х годов рождения в дивизионе «А».

У этих ребят есть возможность заниматься на спортивных площадках с искусственным льдом, но они не являются воспитанниками специализированных спортивных школ. Хоккей – это их хобби. Функционеры ищут таланты и среди любителей, именно поэтому все участники «Золотой шайбы» в фокусе внимания специалистов страны. Отметим, что в 2023 году к турниру вновь допущены девочки, они заявлены в составах команд и на равных с юношами выступают на турнире.

Александра Войтова, игрок команды «Шкловские львы»:

Мне интересно играть на этом турнире, и мальчишки играют по-разному. Я ставлю цель себе в хоккее, чтобы быть самой лучшей хоккеисткой и играть в хоккейной женской команде.

Дмитрий Терентьев, главный тренер команды «Шкловские львы»:

Я уже третий год приезжаю сюда. Здесь ребята любители, самоучки, то есть мы проводили определенный тренировочный процесс перед соревнованиями, собирались вместе. Я брал двое ребят из Могилева и из Горок, сборную сделали Шкловского района Могилевской области и приехали на соревнования. В первую очередь важно, чтобы они почувствовали все эти соревнования, атмосферу, накал, посмотрели, как другие детки играют в хоккей.