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«Здесь ребята-любители, самоучки». Минск принимает финал хоккейного турнира «Золотая шайба»

14 марта 2023 20:06
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Новости Беларуси. Лучшие из лучших, а именно 7 команд-участниц разыграют главный трофей республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз клюшки скрестили ребята младшей возрастной группы, 2010-2011-х годов рождения в дивизионе «А».

«Здесь ребята-любители, самоучки». Минск принимает финал хоккейного турнира «Золотая шайба»-1

У этих ребят есть возможность заниматься на спортивных площадках с искусственным льдом, но они не являются воспитанниками специализированных спортивных школ. Хоккей – это их хобби. Функционеры ищут таланты и среди любителей, именно поэтому все участники «Золотой шайбы» в фокусе внимания специалистов страны. Отметим, что в 2023 году к турниру вновь допущены девочки, они заявлены в составах команд и на равных с юношами выступают на турнире.

«Здесь ребята-любители, самоучки». Минск принимает финал хоккейного турнира «Золотая шайба»-4

Александра Войтова, игрок команды «Шкловские львы»:
Мне интересно играть на этом турнире, и мальчишки играют по-разному. Я ставлю цель себе в хоккее, чтобы быть самой лучшей хоккеисткой и играть в хоккейной женской команде.

«Здесь ребята-любители, самоучки». Минск принимает финал хоккейного турнира «Золотая шайба»-7

Дмитрий Терентьев, главный тренер команды «Шкловские львы»:
Я уже третий год приезжаю сюда. Здесь ребята любители, самоучки, то есть мы проводили определенный тренировочный процесс перед соревнованиями, собирались вместе. Я брал двое ребят из Могилева и из Горок, сборную сделали Шкловского района Могилевской области и приехали на соревнования. В первую очередь важно, чтобы они почувствовали все эти соревнования, атмосферу, накал, посмотрели, как другие детки играют в хоккей.

«Здесь ребята-любители, самоучки». Минск принимает финал хоккейного турнира «Золотая шайба»-10

Обладатель главного приза турнира станет известен 17 марта.

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# Хоккей Беларуси # Дмитрий Терентьев # Фотофакт

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