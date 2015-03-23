Любомир Покович остался главным тренером ХК «Динамо-Минск» еще на один сезон

Новости Беларуси. Любомир Покович остается в минском «Динамо». 23 марта прошла встреча председателя наблюдательного совета клуба Игоря Шуневича и словацкого специалиста, в ходе которой было принято решение, что в сезоне-2015/16 Покович продолжит работу главным тренером белорусского полпреда в КХЛ.

В ближайшее время Игорь Шуневич проведет совещание в расширенном составе с руководством клуба и тренерским штабом, на котором будут определены задачи на следующий сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».