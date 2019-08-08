Лига Европы. БАТЭ и «Шахтёр» сыграют 8 августа выездные матчи

Оба наших клуба сыграют на выезде. Первым стартует действующий чемпион. Он померяется силами с командой «Сараево».

Игра начнется в 20.45. А в 22.00 в борьбу вступят «горняки». Им предстоит дуэль с «Торино». Ответные противостояния будут сыграны через неделю в Борисове и Минске.