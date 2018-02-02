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Кубок Дэвиса. Беларусь – Австрия. Илья Ивашко уступил Геральду Мельцеру

02 февраля 2018 17:42
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Новости Беларуси. Теннисисты мужской сборной Беларуси вступили в борьбу с командой Австрии в стартовом раунде первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Кубок Дэвиса. Беларусь – Австрия. Илья Ивашко уступил Геральду Мельцеру-1

Сейчас во второй игре отношения выясняют лидер хозяев – шестая ракетка мира Доминик Тим и наш Дмитрий Жирмонт. А честь открывать баталию выпала на долю Ильи Ивашко и Геральда Мельцера. В дебютном сете белорус удивил своего соперника, уверенно выиграв 6:2.

Кубок Дэвиса. Беларусь – Австрия. Илья Ивашко уступил Геральду Мельцеру-3

Но в следующей партии Мельцер собрался и взял своё – 7:5. Начало решающего сета сложилось для Ивашко катастрофично – он отдал три кряду гейма, но затем сделал брейк и вернул на корт интригу. И всё-таки огорчить австрийскую публику не получилось: Мельцер победил 6:4.

# Теннис # Фотофакт

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