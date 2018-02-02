Кубок Дэвиса. Беларусь – Австрия. Илья Ивашко уступил Геральду Мельцеру

Новости Беларуси. Теннисисты мужской сборной Беларуси вступили в борьбу с командой Австрии в стартовом раунде первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас во второй игре отношения выясняют лидер хозяев – шестая ракетка мира Доминик Тим и наш Дмитрий Жирмонт. А честь открывать баталию выпала на долю Ильи Ивашко и Геральда Мельцера. В дебютном сете белорус удивил своего соперника, уверенно выиграв 6:2.