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Белорусская молодёжная сборная «всухую» проиграла российским хоккеистам

01 февраля 2018 18:30
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею следом за спаррингом с первой командой России провела товарищеский матч и с ее молодежным составом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Поединок состоялся 1 февраля в подмосковном Новогорске. Результат оказался идентичен вторничному: восточные соседи выиграли 3:0. Таким образом, белорусские хоккеисты не могут соорудить гол уже на протяжении 120 минут игрового времени.

Шанс прервать засуху представится им 6 февраля в Риге. Здесь подопечные Дэйва Льюиса встретятся со сборной Канады.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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