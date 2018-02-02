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Кубок Дэвиса. Австрия заявила 6-ю ракетку мира на матч с белорусами

02 февраля 2018 06:34
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Новости Беларуси. Теннисисты мужской сборной Беларуси готовы к выездному бою с австрийцами в стартовом круге первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Кубок Дэвиса. Австрия заявила 6-ю ракетку мира на матч с белорусами-1

Согласно жеребьевке, 2 февраля программу матча откроют Илья Ивашко и Геральд Мельцер. Далее на корт выйдет главная звезда сборной Австрии – шестая ракетка мира Доминик Тим. Ему будет противостоять Дмитрий Жирмонт.

Кубок Дэвиса. Австрия заявила 6-ю ракетку мира на матч с белорусами-4

В субботу 3 февраля начнется парная дуэль: Сергей Бетов и Андрей Василевский попробуют сломить сопротивление Оливера Мараха и Филиппа Освальда. Последний  является партнером Максима Мирного на турнирах АТР. Следом в центре внимания опять будут одиночные поединки: Доминик Тим проэкзаменует Илью Ивашко, а Геральду Мельцеру предстоит сразиться с Дмитрием Жирмонтом.

Кубок Дэвиса. Австрия заявила 6-ю ракетку мира на матч с белорусами-7

Напомним, в апреле 2017 года белорусы и австрийцы уже проводили матч Кубка Дэвиса в Минске, это был второй круг первой Евро-Африканской зоны. Тогда наши теннисисты выиграли и получили путевку в плей-офф мировой группы.

# Теннис # Фотофакт

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