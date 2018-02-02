Кубок Дэвиса. Австрия заявила 6-ю ракетку мира на матч с белорусами

Новости Беларуси. Теннисисты мужской сборной Беларуси готовы к выездному бою с австрийцами в стартовом круге первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Согласно жеребьевке, 2 февраля программу матча откроют Илья Ивашко и Геральд Мельцер. Далее на корт выйдет главная звезда сборной Австрии – шестая ракетка мира Доминик Тим. Ему будет противостоять Дмитрий Жирмонт.

В субботу 3 февраля начнется парная дуэль: Сергей Бетов и Андрей Василевский попробуют сломить сопротивление Оливера Мараха и Филиппа Освальда. Последний является партнером Максима Мирного на турнирах АТР. Следом в центре внимания опять будут одиночные поединки: Доминик Тим проэкзаменует Илью Ивашко, а Геральду Мельцеру предстоит сразиться с Дмитрием Жирмонтом.