«Крумкачы» впервые победили в высшей лиге

Для «Крумкачэй» межсезонье прошло под градом нападок сколь бы то ни было футбольных людей. Мол, околофутбольная активность у новичка элитного дивизиона на уровне, но вот сможет ли команда соответствовать своим амбициям и на зеленом газоне.

И, как показали два стартовых тура, «Крумкачы» в нынешнем чемпионате мальчиками для битья не будут точно. В первом домашнем матче сезона «воронам» предстояло выдержать серьезный экзамен – гродненский «Неман» пусть сейчас и живет лишь воспоминаниями о былой славе, но команда Сергея Солодовникова приехала в столицу не отбывать номер, а бороться за победу. Так оно и получилось. Крумкачы забивают первыми – это Вячеслав Глеб заставляет умолкнуть списавших его ненавистников. Но во втором тайме эйфорию «воронов» погасил легендарный Роман Василюк – 1:1. Развязка уже близко.

И все-таки Крумкачы за минуту до конца основного времени получили шанс, которым не имели право не воспользоваться. Сергей Щегрикович реализует пенальти и приносит футбольному клубу «Крумкачы» историческую первую викторию в высшей лиге.