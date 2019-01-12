Континентальный кубок. ХК «Гомель» разгромно проиграл британскому «Белфасту» на старте турнира

Новости Беларуси. Хоккейный «Гомель» начал выступление в суперфинале Континентального кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Увы, чуда не произошло. Обескровленный потерями ведущих хоккеистов белорусский клуб уже в первом матче потерпел крупное поражение.

В дебютной игре турнира парни Олега Хмыля встречались с соперниками из британского клуба «Белфаст Джайантс». Белорусы по разу пропустили в первом и втором периодах и еще трижды – в заключительной 20-минутке. В остатке – разгромное поражение со счетом 0:5.

Хоккеисты «Гомеля» начинают выступление в суперфинале Континентального кубка