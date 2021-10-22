КХЛ. «Динамо-Минск» уступило «Сибири». Белорусы рискуют выбыть из топ-3 чемпионата

Новости Беларуси. В рамках Континентальной хоккейной лиги «Динамо-Минск» провело первый матч выездной серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперниках – команда «Сибирь», которая до этого имела четырехматчевую проигрышную серию.

Стартовая треть запомнилась голевой феерией – забросили 5 шайб. Первые две в свой актив записала белорусская дружина, но потом наши парни расслабились и дали «сибирякам» поразить свои ворота дважды всего за 15 секунд. Хозяева ушли на перерыв лидерами.

Второй период остался безголевым, хотя перспективные моменты были. А в последней 20-минутке «зубры» ничего не смогли предъявить оппоненту. Итог – поражение со счетом 2:3 и потеря необходимых очков.

Подопечные Вудкрофта прервали серию, уже ставшую рекордной по набору очков. Теперь они рискуют выбыть из топ-3 чемпионата.