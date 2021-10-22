Мини-футбол. Женская сборная Беларуси проиграла нидерландкам и утратила шанс на выход в «Финал четырёх»

Новости Беларуси. Не повезло женской сборной Беларуси по мини-футболу. Они утратили все шансы выйти из группового раунда чемпионата Европы, который впервые принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На кону единственная путевка в «Финал четырех», и, скорее всего, хозяйки уже не мечтают о ней. Наши девушки провалили старт и должны были реабилитироваться в игре против нидерландок. Увы, и родная площадка спортивного комплекса «Уручье» не помогла. Подопечные Владимира Игнатика уступили – 1:6.