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Мини-футбол. Женская сборная Беларуси проиграла нидерландкам и утратила шанс на выход в «Финал четырёх»

22 октября 2021 12:01
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Новости Беларуси. Не повезло женской сборной Беларуси по мини-футболу. Они утратили все шансы выйти из группового раунда чемпионата Европы, который впервые принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На кону единственная путевка в «Финал четырех», и, скорее всего, хозяйки уже не мечтают о ней. Наши девушки провалили старт и должны были реабилитироваться в игре против нидерландок. Увы, и родная площадка спортивного комплекса «Уручье» не помогла. Подопечные Владимира Игнатика уступили – 1:6.

Мини-футбол. Женская сборная Беларуси проиграла нидерландкам и утратила шанс на выход в «Финал четырёх»-1

23 октября белоруски сойдутся с фаворитками сборной России. Стартовый свисток прозвучит в 13:30.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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