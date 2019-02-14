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Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд в чемпионате КХЛ

14 февраля 2019 07:36
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело первый матч короткой выездной серии в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд в чемпионате КХЛ-1

Зубры в Братиславе встречались с хоккеистами «Слована», слабейшей команды лиги. Впрочем, и минчане в этом сезоне не блещут. Команда Андрея Сидоренко занимает в турнирной таблице второе место с конца.

Зубры начали агрессивно и уже к 13-й минуте после шайб Пулккинена и Парфеевца вели 2:0. Однако хозяева льда сумели выровнять игру. Еще до первого перерыва они одну шайбу отквитали, а во второй 20-минутке сравняли счет.

Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд в чемпионате КХЛ-4

А в третьем периоде хоккеисты «Слована» впервые в игре вышли вперед. 3:2 счет не изменился до финальной сирены. «Динамо» терпит третье кряду поражение в чемпионате КХЛ.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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