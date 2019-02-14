Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд в чемпионате КХЛ

Зубры в Братиславе встречались с хоккеистами «Слована», слабейшей команды лиги. Впрочем, и минчане в этом сезоне не блещут. Команда Андрея Сидоренко занимает в турнирной таблице второе место с конца.

Зубры начали агрессивно и уже к 13-й минуте после шайб Пулккинена и Парфеевца вели 2:0. Однако хозяева льда сумели выровнять игру. Еще до первого перерыва они одну шайбу отквитали, а во второй 20-минутке сравняли счет.