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Ирина Шиманович вышла во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису

01 июня 2023 13:57
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Ирина Шиманович и Ингрид Мартинс вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На старте турнира в двух сетах девушки были сильнее румынско-украинского дуэта Ирина-Камелия Бегу/Ангелина Калинина – 6:2, 6:4.

Ирина Шиманович вышла во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису-1

Для победы белорусско-бразильскому тандему понадобился 1 час и 24 минуты. Еще одна представительница нашей страны в парном разряде Лидия Морозова зачехлила ракетку уже в первом раунде. Она выступала в дуэте Ребекой Масаровой. К сожалению, теннисистки в упорном противостоянии уступили россиянкам Веронике Кудерметовой и Людмиле Самсоновой – 7:5, 6:7, 2:6. Хотя во втором сете они у них были матчболы, но белоруско-испанский тандем упустил преимущество и позволил оппоненткам вырвать викторию. В эти минуты за выход в 1/8 финала парного разряда сражается Илья Ивашко.

# Теннис # Лидия Морозова # Фотофакт

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