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В новом розыгрыше дивизиона «Восток» гандбольной SEHA-лиги увеличится количество участников

14 августа 2023 13:40
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В новом розыгрыше дивизиона «Восток» гандбольной SEHA-лиги увеличится количество участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В новом розыгрыше дивизиона «Восток» гандбольной SEHA-лиги увеличится количество участников-1

Отныне за победу будут бороться не 8, а 10 коллективов. Наше представительство осталось неизменным – 4 команды. На старт выйдут «Гомель», «Машека», «Мешков Брест» и СКА. Еще 4 дружины будут представлять Россию. Новичками станут «Виктор» из Ставропольского края и «Аист» Китая. Каждый из претендентов проведет по 8 игр. Напомним, в финале 2022 года столичный СКА нанес поражение «Мешкову» – 32:31.

# Гандбол # Фотофакт

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