В новом розыгрыше дивизиона «Восток» гандбольной SEHA-лиги увеличится количество участников

Отныне за победу будут бороться не 8, а 10 коллективов. Наше представительство осталось неизменным – 4 команды. На старт выйдут «Гомель», «Машека», «Мешков Брест» и СКА. Еще 4 дружины будут представлять Россию. Новичками станут «Виктор» из Ставропольского края и «Аист» Китая. Каждый из претендентов проведет по 8 игр. Напомним, в финале 2022 года столичный СКА нанес поражение «Мешкову» – 32:31.