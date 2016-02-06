I Спартакиада среди работников администраций районов Минска и Мингорисполкома стартовала 6 февраля

Новости Беларуси. Ловкость, сила, быстрота, выносливость и командный дух. 6 февраля стартовала I Спартакиада среди работников администраций районов столицы и Мингорисполкома. Соревнования проходят в семи дисциплинах.

Готовиться к старту они начали задолго до.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Играли и в футбол, и в волейбол еженедельно, настольный теннис.

Продолжали делать это и во время.

Юлия Юрова, ведущий специалист управления архитектуры и строительства администрации Октябрьского района Минска:

В данный момент выступаю в видах спорта: волейбол и кросс.

Время «Ч» – эстафета. 10 команд в таблице рефери. На поле – 11: группа поддержки самая внушительная. Кричалки, плакаты – олимпийское настроение.

На дорожке оставляли все силы – выступают как-никак за честь администрации. И вот, финишная прямая, эстафетная палочка в руках товарища по команде, можно выдохнуть.

Светлана Руденя, начальник финансового отдела администрации Партизанского района Минска:

Отлично, хорошо бежалось. Все, больше ничего не могу сказать.

Виталий Лойко, главный специалист комитета по труду и занятости Мингорисполкома:

Надо было, конечно, рассчитать, чтобы хватило на первый, на второй. Второй – это наши резервные способности, которые есть. Я думаю, справился, поэтому результат хороший дал.

Вообще, спартакиады среди трудовых коллективов – дело привычное и полюбившееся. Да и для Мингорисполкома это уже традиция. Ежегодно подобные соревнования выявляют сильнейших среди десятка его структурных подразделений. Сегодня – борьба с девятью администрациями столицы. Такое впервые.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Где-то глава администрации – капитан команды, где-то – замыкающий. Это говорит о том, что здесь нет такого, как начальник и его подчиненный. Здесь есть команда, командный дух.

К слову, сам градоначальник был заявлен в лыжных соревнованиях – погода подвела. Всего же Спартакиада объединила более 200 человек в семи дисциплинах: это бег, футбол, волейбол, плавание, дартс, теннис и шашки. Как оказалось, спортивных дарований в администрациях немало.

Евгения Луговцова, заведующий сектором предпринимательства и конфиската администрации Партизанского района Минска:

Когда-то занималась лыжными гонками, в студенческие годы и когда училась в школе, входила в сборную.

Елена Хасеневич, заместитель начальника управления, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи администрации Московского района Минска:

Раньше занималась спортивным ориентированием, бегом на длинные дистанции. Еще бывший инструктор по фитнесу. Это хобби, отвлечение от работы.

Александр Крепак, глава администрации Московского района Минска:

Готовились к этим спартакиадам. Конечно же, вспоминали те спортивные навыки, которые, может, у кого-то были в школе, кто-то в жизни занимается активно, уделает внимание здоровому образу жизни.

По регламенту соревнований, в каждой дисциплине определяется тройка лучших – у них медали и кубки. Звание же чемпионов получат лидеры по итогам всех соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Минску:

Победа в спорте несет за собой трудовые. Поэтому очень важно организовывать такие мероприятия.

Спартакиада рассчитана на три дня. Интрига разрешится уже 7 февраля. А в понедельник все ее участники наверняка вернутся в привычный ритм жизни в предвкушении следующих стартов.