Хоккей. «Юность» уступила «Неману» в четвёртом матче Кубка Президента

До этого противостояния в счете вела столичная дружина – 3:0, и выход в следующий раунд был очень близок. Однако гродненцы не намеревались сдаваться так быстро. В первом отрезке хоккеисты «Немана» обеспечили себе преимущество в две шайбы. В следующей 20-минутке хозяева сократили отставание, но в начале заключительной трети гости вернули преимущество в два гола себе. «Юность» попыталась реабилитироваться, но сравнять цифры за оставшееся время не получилось. В итоге 3:2 – в пользу «Немана», который сокращает отставание в серии – 1:3. Следующий поединок дружины проведут в Гродно во вторник, 4 апреля. А уже сегодня «Шахтер» и «Металлург» сыграют пятый матч полуфинальной серии. Сейчас счет – 3:1 в пользу «волков».

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