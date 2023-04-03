Футболисты БАТЭ и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью

После непродолжительной международной паузы возобновился чемпионат Беларуси по футболу. В одном из противостояний воскресенья, 2 апреля, встречались БАТЭ и «Энергетик-БГУ». Дружины сыграли вничью – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет открыли студенты на 13-й минуте, мяч забил нападающий Илья Грищенко, но во втором тайме форвард борисовчан Валерий Громыко реализовал пенальти и сравнял цифры на табло. Таким образом, команды после двух туров имеют по четыре набранных балла.