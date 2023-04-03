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Футболисты БАТЭ и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью

03 апреля 2023 12:56
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После непродолжительной международной паузы возобновился чемпионат Беларуси по футболу. В одном из противостояний воскресенья, 2 апреля, встречались БАТЭ и «Энергетик-БГУ». Дружины сыграли вничью – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью-1

Счет открыли студенты на 13-й минуте, мяч забил нападающий Илья Грищенко, но во втором тайме форвард борисовчан Валерий Громыко реализовал пенальти и сравнял цифры на табло. Таким образом, команды после двух туров имеют по четыре набранных балла.

Футболисты БАТЭ и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью-4

Полные результаты игрового вечера: «Динамо-Минск» оказалось сильнее мозырской «Славии», а «Шахтер» с минимальным преимуществом оказался сильнее «Немана».

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# Футбол Беларуси # Валерий Громыко # Илья Грищенко # Фотофакт

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