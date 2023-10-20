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Волейбол. Белорусы из «Шахтёра-2» одолели «Зенит-2» в Молодёжной лиге России

20 октября 2023 19:52
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Волейболисты «Шахтера-2» продолжают выступление во втором туре предварительного этапа Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Москве.

Волейбол. Белорусы из «Шахтёра-2» одолели «Зенит-2» в Молодёжной лиге России-1

В пятницу, 20 октября, наша команда встречалась с дружиной «Зенит-2». Белорусские волейболисты одержали первую победу в этом туре. Стартовую партию наши ребята проиграли 20:25, а в трех последующих были сильней соперника – 25:15, 25:23, 25:23.

# Волейбол # Фотофакт

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