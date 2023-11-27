БАТЭ продолжает борьбу за бронзовые медали ЧБ по футболу

Завершился 29-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В одном из матчей БАТЭ в упорной борьбе обыграл «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостояние получилось горячим во всех смыслах. Не обошлось и без красных карточек. Удалены были по игроку у каждой команды. Порадовали коллективы болельщиков и обилием голов. Итоговый счет – 3:2 в пользу БАТЭ. Благодаря этой победе борисовский клуб продолжает претендовать на бронзу чемпионата.