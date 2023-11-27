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БАТЭ продолжает борьбу за бронзовые медали ЧБ по футболу

27 ноября 2023 12:04
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Завершился 29-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В одном из матчей БАТЭ в упорной борьбе обыграл «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ продолжает борьбу за бронзовые медали ЧБ по футболу-1

Противостояние получилось горячим во всех смыслах. Не обошлось и без красных карточек. Удалены были по игроку у каждой команды. Порадовали коллективы болельщиков и обилием голов. Итоговый счет – 3:2 в пользу БАТЭ. Благодаря этой победе борисовский клуб продолжает претендовать на бронзу чемпионата.

БАТЭ продолжает борьбу за бронзовые медали ЧБ по футболу-4

«Неман» остался с серебром, а чемпионский титул досрочно завоевали футболисты минского «Динамо».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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