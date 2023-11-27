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Гандбол. «Мешков Брест» второй раз подряд обыграл ЦСКА

27 ноября 2023 12:05
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Гандболисты команды «Мешков Брест» одержали вторую кряду победу над московским ЦСКА в рамках SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. «Мешков Брест» второй раз подряд обыграл ЦСКА-1

Виктория получилась по-настоящему боевой. В первые девять минут встречи белорусы не смогли забросить ни одного мяча. Однако наши парни смогли собраться и все-таки распечатать голкипера россиян. На перерыв отправились со счетом 12:11 в пользу земляков. Упорная борьба продолжилась и во втором отрезке. Команды обменивались взятиями ворот, но игроки «Мешкова» все же смогли довести дуэль до победы – 25:23. В этом сезоне брестчане по-прежнему не знают поражений. По итогам пяти матчей они заработали восемь очков. С таким результатом белорусы лидируют в группе А.

# Гандбол # Фотофакт

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