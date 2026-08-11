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Мужская сборная Беларуси по волейболу (U-20) готовится к квалификации ЧЕ

11 августа 2026 17:47
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Мужская сборная Беларуси по волейболу (U-20) готовится к первому этапу квалификации чемпионата Европы, которая стартует в Болгарии 25 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужская сборная Беларуси по волейболу (U-20) готовится к квалификации ЧЕ-2

Вот уже второй месяц Алексей Ковалев корпит над своими парнями в Стайках. Впереди сложнейший старт, где на кону единственная путевка на континентальный форум – 2027. В группе вместе с белорусами российская сборная, болгары, греки, Турция и команда Македонии. Турнир пройдет по круговой системе.

Подробнее в видео.

# Волейбол

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