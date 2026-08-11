Мужская сборная Беларуси по волейболу (U-20) готовится к квалификации ЧЕ

Мужская сборная Беларуси по волейболу (U-20) готовится к первому этапу квалификации чемпионата Европы, которая стартует в Болгарии 25 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вот уже второй месяц Алексей Ковалев корпит над своими парнями в Стайках. Впереди сложнейший старт, где на кону единственная путевка на континентальный форум – 2027. В группе вместе с белорусами российская сборная, болгары, греки, Турция и команда Македонии. Турнир пройдет по круговой системе.