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ХК «Динамо-Минск» официально подвёл итоги сезона. Комментарии главного тренера и директора клуба

21 марта 2023 19:45
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Новости Беларуси. Сезон официально завершен. Руководство хоккейного клуба «Динамо-Минск», а также главный тренер провели итоговую пресс-конференцию, на которой подвели итоги и обозначили планы на будущее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

ХК «Динамо-Минск» официально подвёл итоги сезона. Комментарии главного тренера и директора клуба-1

Стоит сказать, что процесс не останавливается, проводятся анализ и работа над ошибками, идут переговоры с игроками, формируются задачи и цели на следующий соревновательный год. Минувший сезон функционеры и менеджеры клуба оценили положительно, но основная цель – завоевать Кубок Гагарина – не выполнена. Следовательно, работа продолжается.  

ХК «Динамо-Минск» официально подвёл итоги сезона. Комментарии главного тренера и директора клуба-4

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:  
Любой тренер ставит максимальные задачи. Я говорил, что мы здесь для того, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Очевидно, я сижу здесь, а плей-офф продолжается. Мы не достигли цели, которую я ставил. Поэтому я не доволен. Тренерский штаб получал опыт. За эти года работали молодые белорусские тренеры. Это тоже был один из пунктов плана. В целом, доволен развитием. Что пошло не так? Два момента. Мы снова создавали новую команду.  

Мало собрать ребят и сказать: «Играйте». Команда должна найти свою айдентичность. В этом процессе случаются подъемы и спады. Второй момент – наш ростер. В одних позициях была глубина состава, в других игроков не хватало. Приходилось двигать ребят по позициям. С другой стороны, парни получили возможность проявить себя в других ролях.  

ХК «Динамо-Минск» официально подвёл итоги сезона. Комментарии главного тренера и директора клуба-7

В процессе подготовки важно учесть недочеты минувшего сезона и сформировать команду, которая будет способна воплотить самые амбициозные планы на следующий соревновательный год.  

ХК «Динамо-Минск» официально подвёл итоги сезона. Комментарии главного тренера и директора клуба-10

Артем Каркоцкий, исполняющий обязанности генерального директора ХК «Динамо-Минск»:  
Конечно, сейчас мы общаемся с рядом игроков по продлению контрактов и про будущее в команде. Все в рабочем режиме. Пока ребята дорабатывают контракты, тренируются. Переговоры, конечно же, ведутся, но пока существенных изменений в ближайшее время не предвидится. Мы придерживаемся той стратегии, которая будет работать в развитие, в первую очередь, белорусских игроков.  

ХК «Динамо-Минск» официально подвёл итоги сезона. Комментарии главного тренера и директора клуба-13

Напомним, в минувшем сезоне минское «Динамо» сумело выйти в плей-офф КХЛ и достойно провело поединки с лидером западной конференции – питерским СКА. «Зубры» завершили борьбу на стадии 1/8.  

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# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Артем Каркоцкий # Фотофакт

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