Футболисты в Испании будут играть в майках со «свиным» принтом

Новости Испании. На неделе мир узнал о существовании испанского футбольного клуба «Гихуэло». И не благодаря спортивным достижениям.
«Гихуэло», выступающий в одной из низших лиг чемпионата Испании, презентовал новую клубную форму.
Шорты и майки выполнены в цветах хамона (испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок).
Как только эти фотографии попали в социальные сети, у многих пользователей закралось сомнение: не шутка ли?
«Не шутка», – отметили представители клуба, подчеркнув, что это отличный способ напомнить, что «лучший хамон в Испании производят в Гихуэло».
Хорхе Эрнандес, президент клуба:
Нет ничего другого кроме хамона, с чем можно было бы идентифицировать наш Гихуэло.
Гихуэло – муниципалитет в Испании, который входит в провинцию Саламанка. Более 60% испанского хамона производится именно в Гихуэло. Отметим, эта фабрика по производству ветчины и хамона – семейный бизнес третьего поколения, основанный еще в тридцатых годах 20-го века. Неоднократно продукция признавались лучшими на международных выставках мясопродуктов.