Футболисты в Испании будут играть в майках со «свиным» принтом

«Гихуэло», выступающий в одной из низших лиг чемпионата Испании, презентовал новую клубную форму.

Новости Испании. На неделе мир узнал о существовании испанского футбольного клуба «Гихуэло». И не благодаря спортивным достижениям.

Как только эти фотографии попали в социальные сети, у многих пользователей закралось сомнение: не шутка ли?

«Не шутка», – отметили представители клуба, подчеркнув, что это отличный способ напомнить, что «лучший хамон в Испании производят в Гихуэло».

Хорхе Эрнандес, президент клуба:

Нет ничего другого кроме хамона, с чем можно было бы идентифицировать наш Гихуэло.