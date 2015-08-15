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Футболисты в Испании будут играть в майках со «свиным» принтом

15 августа 2015 13:19
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Новости Испании. На неделе мир узнал о существовании испанского футбольного клуба «Гихуэло». И не благодаря спортивным достижениям. 

«Гихуэло», выступающий в одной из низших лиг чемпионата Испании, презентовал новую клубную форму.

Шорты и майки выполнены в цветах хамона (испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок).

Футболисты в Испании будут играть в майках со «свиным» принтом-1

Как только эти фотографии попали в социальные сети, у многих пользователей закралось сомнение: не шутка ли?

«Не шутка», – отметили представители клуба, подчеркнув, что это отличный способ напомнить, что «лучший хамон в Испании производят в Гихуэло».

Хорхе Эрнандес, президент клуба:
Нет ничего другого кроме хамона, с чем можно было бы идентифицировать наш Гихуэло. 

Футболисты в Испании будут играть в майках со «свиным» принтом-4

Гихуэло – муниципалитет в Испании, который входит в провинцию Саламанка. Более 60% испанского хамона производится именно в Гихуэло. Отметим, эта фабрика по производству ветчины и хамона – семейный бизнес третьего поколения, основанный еще в тридцатых годах 20-го века. Неоднократно продукция признавались лучшими на международных выставках мясопродуктов. 

# Футбол # Фотофакт # Хорхе Эрнандес

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